Geen testje: lekker blijven! We schreven het in november al: de Dienst Terugkeer & Vertrek zit met de handen in het haar als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers, want zodra ze een PCR-test weigeren of weigeren de testuitslag te delen, kunnen ze niet worden uitgezet. Vrijwel alle landen eisen een negatieve test voor binnenkomende reizigers, dus zonder die wattenstaaf is het onmogelijk om de ongewenste wegweziërs op het vliegtuig te zetten. Dat weigeren gebeurt niet incidenteel, maar inmiddels al in 1.490 gevallen. Om die aanzienlijke groep regelmisbruikers toch het land uit te trappen komt staatssecretaris Van der Burg met een wetsvoorstel om een gedwongen staaf in de neus in deze gevallen toch mogelijk te maken. Dat voorstel wordt momenteel nog geschreven en moet daarna nog het volledige bureaucratische traject doorlopen (Raad van State, Tweede Kamer, Eerste Kamer, enz) voordat de eerste wattenstaafjes bij de weigeraars naar binnen schuiven. Grote kans dat tegen die tijd de testvereisten van de aankomstlanden al vervallen zijn, maar andere opties zijn er blijkbaar niet. En tot die tijd zitten die 1.490 blijfwegiërs dus gezellig in Bed & Breakfast Nederlandiën. Iemand nog een Miele?