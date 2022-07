"Ze hebben een vals visum gekocht in Roemenië en staan hier in de Miele-rij.''

Niets nieuws onder de zon. In het 'Wir schaffen das' jaar 2015, toen hele karavanen Syriërs de EU binnen banjerden vanuit het oosten, omdat die hier vanwege de oorlog in Syrië meteen verblijfsvergunningen zouden krijgen, zag je hetzelfde. Asielzoekers weten al sinds jaar en dag dat je ervoor moet zorgen dat je je 'papieren' zoek hebt gemaakt bij aankomst in Nederland: dan is het voor de IND lastiger en kost het meer tijd om vast te stellen waar zo iemand nou precies vandaan komt, en of zijn 'narratief' (= vluchtverhaal; in 98% lulverhaal) klopt. En 'tijd' werkt altijd in het voordeel van de klaploper. Bovendien is het natuurlijk een fluitje van een cent om iemand mét een paspoort van een bepaald land op een vlucht terug naar zijn 'eige' land te zetten.

In 2015 echter werd een Syrisch paspoort opeens een 'toegangskaartje' tot de gratis vleespotten van (Noord) West-Europese landen, en zag ik op tv lieden die deel uitmaakten van die karavanen landverhuizers er triomfantelijk naar de camera mee zwaaien. Dat leidde er uiteraard toe dat er een levendige handel in valse Syrische paspoorten ontstond, waarmee allerhande Afghanen, Pakistanen, etc, etc, zelfs Marokkanen, zich ook toegang tot die gratis vleespotten trachtten te verwerven.

Nu zie je hetzelfde mbt Oekraïners.