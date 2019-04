Turken, Marokkanen, Syriërs, Afghanen, Eritreeërs, Iraniërs, het kan allemaal, het mág ook allemaal.

Niemand wíl het daadwerkelijk, maar we laten het wel degelijk, gewoon, gebeuren. Alsof er niets aan de hand is, alsof het niets uitmaakt, alsof niemand er last van heeft of gaat krijgen. Welnee joh, maak je niet druk, en alsjeblieft he, overdrijf nou eens niet zo! Is allemaal angst voor 'andere culturen'. Weet je hoe dat nou komt? Dat komt omdat je 'een conservatief' bent. Dat mag je natuurlijk helemaal niet zijn maar ach, je weet niet beter. Kun jij niks aan doen, je bent gewoon een beetje dom. Dus beslissen anderen voor jou dat het zo Goed is. Anderen, die slimmer zijn, die 'progressief' zijn. Want iedereen weet, je hoeft helemaal niet slim te zijn, als je maar 'progressief' bent. Dat progressief inmiddels regressief is, dat conservatisme, realisme is, dat maakt niet uit. Snap dat nou eens.

En wie wil er nu geen lieve, voor oorlog vluchtende mensen opvangen? Vrouwen en kinderen. Dan ben je toch een onmens? Niet alleen conservatief maar ook nog eens een egoïst! Heb je nooit geleerd netjes te delen op de kleuterschool? Dat geeft ook niet. Anderen delen in jouw naam, jouw bezittingen en jouw geld, jouw land en zelfs jouw nakomelingen. Of je nu wilt of niet; delen zul je! Alles waarvan je dacht dat het eigen was, is niet meer eigen. Het is van het collectief. Het is éérst van de EU, en het is daarna van De Vluchtelingen, daarna is het van 'de Nederlanders' en wat er overschiet mag je voor jezelf houden.

Zo zijn wij.