"Omdat het begrip diversiteit & inclusie (D&I) voor de AV-sector nog niet systematisch is uitgewerkt en er binnen de sector tot op heden ook geen systematisch onderzoek is gedaan naar dit fenomeen, worden de resultaten van dit pionierswerk gezien als nul-meting."

Een meting van nul en generlei waarde dus. Het is tenenkrommend wat hier gebeurt. Een schreeuwclub staat op de deur te bonzen, en de sector gaat al sidderend en bevend door de knieën. Dat is 'soumission', dat is buigen voor een ideologie enkel en alleen omdat vanuit die ideologie eenzijdig druk wordt gezet. Want er is, zo blijkt, geen sprake van een gesprek, van een dialoog, van samen iets in kaart brengen, welnee, de ene club dwingt de andere gewoon tot een bepaald soort van actie, en het is daarbij kennelijk volstrekt onbelangrijk of men het ergens over eens is, of de partijen een startpunt hebben gevonden. Dat wordt ook letterlijk toegegeven: "het begrip diversiteit en inclusie" is namelijk "nog niet systematisch (..) uitgewerkt". Hoeft helemaal niet mensen. KLEUR dwingt DAFF tot een onderzoek, en DAFF hoeft daarbij helemaal niet eerst een uitgangspunt te formuleren, DAFF hoeft het nergens mee eens te zijn, DAFF hoeft geen eigen mening of standpunt te vertegenwoordigen, nee, KLEUR dicteert wat er moet gaan gebeuren. En dus wordt er onderzoek gedaan terwijl niet duidelijk is wat er onderzocht wordt. Ze weten niet wat het eigenlijk is, diversiteit en inclusie, maae wat maakt het uit, ze gaan desondanks pigmentturven zoals KLEUR dat dicteert. Da's geen nulmeting, dat is zomaar wat aanrotzooien omdat je er politiek-ideologisch niet omheen komt, omdat een schreeuwclub je daartoe dwingt.

En dan vervolgens wordt er, o ironie, gesteld dat men gaat pigmentturven "omdat er binnen de sector tot op heden ook geen systematisch onderzoek is gedaan naar dit fenomeen", Naar welk fenomeen? Niet naar diversiteit en inclusie, moet je concluderen, want dat begrip is niet systematisch uitgewerkt, er is gewoon geen beginpunt. Nee, je voelt aan alles wat "dit fenomeen" is, dat is het racisme-spook. Er wordt geen onderzoek gestart naar diversiteit en inclusie, nee, het gaat erom aan te tonen dat er een gebrék is aan diversiteit en een gebrék is aan inclusie, KLEUR wéét dat al, en dwingt DAFF om dat eventjes te gaan bevestigen. De uitslag van de "nulmeting" staat nu al vast: het is één grote racistische bende en er moet hoognodig op systematische wijze ingegrepen worden, volgens Theory. Pionierswerk? Nee, het slaafs knielen voor een dwingende ideologie.

De Engelsen hebben al een term voor het eindresultaat: "identity-conscious casting".

www.radiotimes.com/tv/drama/anne-bole...

Wij houden het vooralsnog op "een neger omdat het moet".