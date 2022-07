Drie keer is scheepsrecht ?

Een dronken Poolse man (50) is in 24 uur tijd twee keer van de verdrinkingsdood gered in het Amsterdamse IJ. Gisteravond moesten hulpdiensten al in actie komen om de man uit het water te halen, nadat hij er zelf was ingesprongen. Vanavond was het opnieuw raak.

De man leek geestelijk in de war en was onder invloed van alcohol. Hij is opnieuw afgevoerd door een ambulance.