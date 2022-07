Van der Valk, bekend van het pendelbusje tussen Fun4Two en Van der Valk Hotel Rotterdam Nieuwerkerk, mengt zich in 't maatschappelijke. Hun nieuwe motto: BLAUW WIT ROOD DE TOEKAN STEUNT DE BOEREN TOT Z'N DOOD. Het lijkt te gaan om die Van Der Valk te Hoofddorp langs de A4. Het is nog even volstrekt onduidelijk of de gehele keten of alleen deze franchise deze boodschap uitdraagt. Ook vermoeden sommige mensen dat het fotoshop is, maar dat wordt weerlegd door Twitteraars die claimen er zelf zojuist langs gereden te zijn en de echtheid bevestigen.

Verder verloopt de commotie natuurlijk gewoon keurig langs het tribale draaiboek. Raisa is er zojuist ingetrokken en zet een strategisch commandocentrum van het verzet op in de conferentieruimte. En mensen met een Oekraïens vlaggetje in hun bio zeggen er nooit meer een stap naar binnen te zetten.

Het Twitter-account van Van der Valk is muisstil trouwens, maar dat zijn ze op 1 tweet in 2019 na eigenlijk al sinds 2 mei 2016.

Update: Omgekeerde vlag was "ongelukkige actie"