Geen sluitstuk Sari, geen ballengraaier Jackie, geen scorende stormram Vivianne (50+ goals voor Arsenal), geen Hoe Heet Ze Ook Alweer. De Leeuwinnen moeten met dank aan blessures en kerona vanavond aantreden ZONDER KABEL tegen Portugal en dat zou best eens goed kunnen uitpakken. Gewoon wat frisse spelers erin en gaan met die banaan. Groeien in het toernooi, net als de vorige keer, en dan doorgassen. Want we hebben Frankrijk gezien. We hebben Engeland gezien. En we hebben Duitsland gezien. En dat was toch echt bazenvoetbal van een andere orde. De wedstrijd eerder vanavond in Poule des Doods-Zweden - Zwitserland is geëindigd in [aanvullen red 2-1]. Maar dat maakt allemaal niet uit. DE BEUK MOET ER SOWIESO IN, POTVERDRIE. Want we spelen eigenlijk tegen Rusland. Hup Leeuwinnen.

1-0: Damaris "8

2-0: Van der Gragt "16

2-1: Carole "38 (penalty)

2-2: Silva "47

3-2: Van der Donk "61

