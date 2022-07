Nu de boerenprotesten al een paar dagen uitermate vredig verlopen hebben de media weer iets nieuws gevonden om de agrariërs in een kwaad daglicht te zetten: de omgekeerde vlaggen. Het symbool van burgers die ontevreden zijn met de overheid en een noodsignaal proberen af te geven is het nieuwe onderwerp van discussie, want respectloos. Nou ja, dat vindt commandant der wildplaskrachten Marco Kroon. "Het bewust verkeerd hijsen van onze vlag is in mijn optiek een directe belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht." Was getekend, de man die met de hoogste militaire onderscheiding op zijn naam in een kikkerpak tegen een hek aan urineert, zijn kleine generaal laat salueren richting een agente en vervolgens een kopstoot uitdeelde bij zijn arrestatie. Die man kwaakt nu over het gebrek aan respect bij boeren die de Nederlandse driekleur in standje noodsignaal hangen omdat hun complete levenswerk wordt afgepakt vanwege een onduidelijke papieren werkelijkheid van ambtenaren die nog nooit een weiland van dichtbij zagen. De bekendste militair van Nederland die weigerde toe te geven dat hij zijn penis iets te vrijlijk liet sproeien en een simpele boete omzette in een meerjarig mediacircus om uiteindelijk alsnog gewoon die boete te krijgen, oppert zich nu plots als de PR-man van gekwetste veteranen. Ga toch weg, koekwous.