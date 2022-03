Update die je wist dat zou komen over de treurigste wildplaszaak in Nederland sinds de invoering van het metrieke stelsel: The People vs. Marco Kroon. Toen carnaval nog heel gewoon was, pakte Ridder Marco Kroon een boete voor wildplassen alsook voor het geven van een kopstoot en het tonen van zijn kleine ridder aan een agent. In plaats van sorry zeggen ging Kroon een miljoenmiljardkeer in beroep tot de zaak uiteindelijk voor cassatie (!) bij de Hoge Raad (!) belandde. Dit, terwijl GeenStijl Kroon nog met klem had geadviseerd Marco Kroon doe nou efkes NIET jonguh. Maar Marco Kroon deed het nou efkes wel en nu is er drie jaar later een advies van de AG aan de Hoge Raad (waar ze dan altijd bij zeggen dat dit advies in de meeste gevallen wordt opgevolgd), dat zich laat samenvatten als Marco Kroon doe nou efkes NIET jonguh. Dat dus.