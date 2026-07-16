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TRAILER. 'I play Rocky'

Een aanloop naar een filmproductie en hoofdrol die zo onwaarschijnlijk waren dat dáár 50 jaar later nog een film over gemaakt wordt. Dan ben je een speler

Samengevat: ZE moesten hem niet wegens z'n ongebruikelijke gezicht door zenuwschade tijdens z'n geboorte en slepende spraak en stem, maar boden wel $360.000 (gecorrigeerd voor inflatie zo'n $2,2 miljoen!) voor het script dat hij in 3,5 dag schreef. Sylvester leefde met een zwangere vrouw in abjecte armoede en zag zich op een gegeven moment zelfs gedwongen zijn hond voor $40 te verkopen. Maar hij weigerde, en hield vol dat hij de hoofdrol zou spelen. Uiteindelijk kreeg hij een (voor zo'n script miniem) budget van $1 miljoen. Resultaat? De film verdiende in 1976 wereldwijd $225 miljoen (nu $1,2 miljard), 3 Oscars en 10 Oscar-nominaties. Kortom, inderdaad een film waard, en we verwachten Oscarnominaties. Paar docu-achtige video's over de totstandkoming onderstaand.

Het gevecht Chuck Wepner vs Muhammed Ali dat Sylvester inspireerde tot het script

Docu's

Tags: Rocky, Sylvester, Trailer
@Spartacus | 16-07-26 | 17:30 | 38 reacties

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