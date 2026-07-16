Okee leg ons even uit hoe dit werkt want van 'agressie tegen boekverkopers' hebben we echt nog nooit gehoord. WAAROM STAAN DE BOEKEN VAN PIETER WATERDRINKER NIET BIJ LITERATUUR? Pats een beuk op je muil! WAAROM IS HET NIEUWE SUPERBOEK VAN SPLINTER CHABOT ALWEER UITVERKOCHT? Pats een beuk op je muil! WAAROM KRIJG IK HIER EEN GRATIS BOEK VAN DOORTJE SMITSHUIJSEN BIJ? Pats een beuk op je muil! Nu is er een of andere snoeiharde activist die z'n winkel volkwakt met Palestina-vlaggen en anti-Israël-meuk die in een 'discussie' komt met een passant, die iets ('From the river to the sea, Israel will be Muslim-free') geroepen 'zou' hebben. "Dani weet niet meer exact wat hijzelf heeft gezegd, maar hij denkt dat hij de man een zionist heeft genoemd." The way of boekverkopers. En toen kreeg-ie een tik op z'n neus. En nu biedt de Koninklijke Boekverkopersbond plots 'weerbaarheidstrainingen voor boekhandelaars' aan omdat boekhandelaars te maken krijgen met 'agressie'. Die Dani moet natuurlijk lekker verkopen waar hij zelf zin in heeft en die passant moet z'n gore tengels thuishouden, maar zou het niet kunnen dat die Dani niet te maken krijgt met agressie omdat hij een doodgewone boekhandelaar is, maar omdat hij een kneiterlinkse 'anarchistische' activist is die toevallig een toko heeft met hyperactivistische literatuur? THEODOR HOLMAN?????? Pats een beuk op je muil! DE GORGELS IS GENOCIDE! Pats een beuk op je muil! PIM LAMMERS??!?!??!?!?!