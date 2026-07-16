Echt zin in dat programma van Wilfred Genee over gezonde relaties
KOEKOEK, KOEKOEK!
Toch best gek hoe dat gaat. Dat je gewoon 's avonds aan 's lands best bekeken talkshowtafel kan gaan zitten waar Johan Derksen dingen over neuken roept en Gijp zegt dat het met al onze problemen 'wel meevalt joh ouwe reus', dat daar alles en iedereen door de mangel gehaald mag worden maar dat er ondertussen ook één verboden onderwerp bestaat, namelijk met welke jonge griet je nu weer strontlazarus hebt staan vozen in een openbaar café. Niemand die ooit vraagt waarom dat toch week na week weer lijkt te gebeuren en wat je vrouw en kinderen van die hobby vinden. Ja oké, Marianne Zwagerman begon erover toen je haar openhartige uitspraken zat te ontlokken bij BNR, waarna je achter de schermen jankend en tierend zou hebben geroepen dat ze jou had genaaid. Verder blijft het stil, want je bent immers de prijsstier uit de stal van John de Mol en de scoops komen steevast van Roddelpraat en dat zijn maar walgelijke rechtse rukkertjes. Enniewee, wij gaan 2 augustus met chips en nootjes zitten voor Mi Dushi: wat is dan liefde?, een nieuw SBS-programma waarin Wilfred Genee bekende koppels het hemd van het lijf vraagt over hoe je nu precies een gezonde liefdesrelatie onderhoudt. Misschien wel door en plein public afgelebberd te worden door je voormalige oppas!
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