Op 13 mei tweete Elon dat de Twitterdeal tijdelijk stil lag wegens onenigheid over de berekeningen die aantoonden dat slechts 5% van Twitter-accounts uit spambots bestonden. Volgens Elon lag dat percentage namelijk veel hoger, al heeft hij hier nooit harde aanwijzing voor gedeeld. En gister trok Elon om exact dezelfde reden de stekker uit de hele overname t.w.v. $44 miljard. In onze bescheiden mening waren die spambots altijd al een soort joker om zich achter te verschuilen, want Twitter heeft heus een hoop problemen, maar spambots staan écht niet hoog op dat lijstje. Bovendien klinkt de 5% waar Twitter zelf op insisteert heel aannemelijk.

Twitter zelf wil trouwens niets van deze terugtrekkerij weten, want de verkoop zou plaatsvinden voor $54.20 per aandeel, terwijl het huidige aandeel al twee maanden rond de $36 schommelt en geen tekenen van groei toont. Er stond al een terugtrek-boete van $1 miljard, maar mogelijk komt Musk er niet met dat wisselgeld vanaf.

Bloomberg schrijft: "Legal experts have debated whether the conflict over spam bots is enough to allow Musk to walk away from the deal. But Musk may not be able to walk away simply by paying the termination fee. The merger agreement includes a specific performance provision that allows Twitter to force Musk to consummate the deal, according to the original filing. That could mean that, should the deal end up in court, Twitter might secure an order obligating Musk to complete the merger rather than winning monetary compensation for any violations of it. The company has repeatedly said that it will pursue that legal path."

En ook in de onderstaande tweet benadrukte Twitters voorzitter Bret Taylor weer dat ze de overname via de rechter zullen proberen af te dwingen. Wie zal het zeggen, maar misschien probeert Musk er uiteindelijk gewoon een lagere overnameprijs af te dwingen. Of misschien wil-ie het gewoon echt niet meer.

Voorzitter Twitter RT'd door CEO Twitter Parag Agrawal