"De klimaatdrammers willen kijken of ze net zoveel vrijheid krijgen om snelwegen te blokkeren als de boeren en hebben hun zinnen gezet op de A12 deze middag.''

Ik begin er moe van te worden. Ik verlang terug naar de zomers van vroegah, die in mijn herinnering altijd een oase van rust waren: de afwezigheid van 'nieuws' en rampen; merkbaar minder mensen in een grote stad als Den Haag, waar ik woon, omdat veel mensen op vakantie in het buitenland waren, of iig weg uit Den Haag; het enige spannende was de Tour de France en voor de rest was het komkommertijd.

Daar is voor mijn gevoel een eind aan gekomen in de zomer van 2011: overlijden van Amy Winehouse, gruwelijke aanslag door Anders Breivik in Noorwegen, grote gewelddadige rellen in de UK. Daarna is er volgens mij geen echt rustige zomer meer geweest, misschien één of twee, maar die ben ik in mijn sombere herinnering dan kwijtgeraakt.

Ik verlang hevig terug naar die ouderwetse zomers waarin de tijd voor een aantal weken 'tot stilstand' leek te zijn gekomen.