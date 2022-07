Hallo toffe peren en welkom in uw virtuele stamkroeg, waar de vraag nog steeds luidt: wat is groente en fruit? De rotte appels van Rutte & Co IV hebben in ieder geval geen idee en huren nu van uw belastinggeld een extern bureau in om te kijken wat er wel en niet op de fruitmand en in de groentelade mag. Want als de accijnzen op uw nicotinesticks (Dat is dus geen groente, red.) in de sigarettenautomaat naast de toiletten omhoog moeten is dat in een paar dagen geregeld, maar als de btw op groente en fruit naar nul procent moet om te zorgen dat niet het hele land sterft aan obesitas strandt het plan al snel in een (fruit)cocktail van onderzoeken, definitiebepalingen, rapporten en heroverwegingen. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn: kijk gewoon op de poster! U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit land nog vooruitkomt met dergelijke onbekwame aardbeien aan het roer, totdat u bedenkt dat dit land al lang geleden bestuurlijk tot stilstand is gekomen. En met deze opbeurende conclusie openen we de virtuele tap en zetten we Rammstein (inclusief stikstof) op de speakers. Er staat wel een fruitsmoothie op de kaart, maar niemand weet wat daar in zit, dus die is op eigen risico. Proost en neem nog een hotdog.

