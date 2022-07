Het virale brontweetje

Nou, daar sprong RTL bovenop en de repo heeft alles. "Woedende reacties", DE ELITE, een gedragspsycholoog van de DNB en vooral weinig oog voor de steun die Loetjes 3D-geprinte vegabiefstuk van het Israelische bedrijf Redefine Meat toch overwegend krijgt. En die steun lijkt ons terecht. Want ja, stel nou dat deze techniek zich door ontwikkelt tot een alternatief echt niet meer van 'echt' te onderscheiden én even voedzaam is, hoe verdedig je dan nog dat er voor jou een dier gedood moet worden dat niet dood wil zodat jij iets kunt eten dat je niet nodig hebt? Grote kans dat we over 50 jaar naar de bioindustrie kijken, zoals de slavernij nu bezien. Keti Koti voor koeien wanneer! Na de breek test AT5 geblinddoekt of het verschil tussen echt en geprint te proeven is, en zelfs Poetin bemoeit zich er tegenaan. De RTL-repo ziet u hier.

Het RTL PUSHBERICHT over hun repo

DE ELITE

GEDRAGSPSYCHOLOOG DNB

Lust Ellie?

Ook Poetin mengt zich in discussie