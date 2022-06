SGP, ChristenUnie en nu zelfs het CDA hebben de collectezak van de kerk weer eens volgescheten met gejammer over de muzikale satan. Er is weer eens iets veulllssss te aanstootgevend. NODELOOS KWETSEND zelfs - boks. De band Rotting Christ. Het is een regelmatig terugkerend fenomeen: sufkuttenclub ChristenUnie jammerde al over de 'demonische invloed' van zo'n metalband en die zwartkousen van de SGP zijn tussen het wegsturen van de vrouw richting het aanrecht door ook heel druk met cancellen om een naam of een act. En nu dit weer: ChristenUnie, SGP en CDA zijn over de kook om een postertje hier en daar voor een optreden van Rotting Christ in het poppodium van Hoogeveen. En dus sprint zo'n ongelooflijke Hetty van de ChristenUnie naar de krant om te mekkeren over kwetsen en goede zeden. Nu heeft Rotting Christ wel vaker met dit bijltje moeten hakken - zo werden ze door deze muffe dwerg beschuldigd van 'anti-katholicisme' - en zanger Sakis Tolis zei toen het volgende:

"Concerning our anti-catholic attitude, that's pretty obvious with a name like ROTTING CHRIST which already clarifies our position in religion matters. But that's not only regarding Catholicism but every other kind of religion as well. Living in (so called) democratic societies, I think everyone should have the right to call religions as he/she wants. We in fact simply believe they are "rotting"! We are not a "satanic-crusader" type of band but rather one of the many bands that represent the dark side in nowadays' Metal music."

Amen.