Wat leuk, daar is de vacature voor de vervanger van Marcel Gelauff bij de NOS. De hoofdredacteur vertrekt om ongetwijfeld later dit jaar in een D66-functie op te duiken en daarom zoekt de staatsomroep naar een nieuwe minister van propaganda. "Kwaliteit leveren is voor ons het allerbelangrijkste, want daar ontleent de NOS haar bestaansrecht aan", zo omschrijft de genationaliseerde nieuwsleverancier zichzelf, dus dan zal kwaliteit ook de allerbelangrijkste vereiste zijn voor hun nieuwe opperhoofd. We verwachten tenslotte dat de nieuwsboer deze sollicitatieprocedure met hetzelfde open vizier benadert als een ingewikkeld nieuwsitem. Eens kijken... "Stimuleert diversiteit en inclusiviteit, zowel op de werkvloer als in de berichtgeving." Hmmm... "Een inclusieve leiderschapsstijl." Oké, we krijgen toch het gevoel dat dit een bepaalde kant op gaat... "Wij vinden het belangrijk dat de redactie divers is samengesteld." Ah, daar is het. U kunt de Divibokaal wel uit de organisatie halen, maar daarmee is het verlangen naar een Divibokaal niet verdwenen. Kwaliteit is belangrijk, maar diversiteit is altijd belangrijker. Sorry witte mannen, maar deze leaseauto en goede pensioenregeling gaan aan jullie neus voorbij.