Ik noem het mensenhandel, geen omvolking. Omvolking betekent volksverandering en dat interesseert ze niet. Alleen al vanwege het feit dat er alles aan is gedaan wbt subsidies, toeslagen en faciliteiten om autochtonen aan de leg te krijgen.

Wat hier aan de gang is is ontworteling, gelijkschakeling en afhankelijk maken en op afstajnd zetten van...

Ontworteling omdat je als je pech hebt 24/7 tussen mensen zit die we 20 jaar terug alleen maar gedurende 2 weken op de vakantiebestemming zagen. Ontworteling omdat er ineens zaken de voorpagina's beheersen waar je totaal geen affiniteit mee hebt, die je ook niet interesseren maar waar je wel de gewenste mening over moet hebben, of anders ( Ramadan, Iftar etc ).

Vervreemding omdat de grenzen en zekerheden zijn verdwenen, het woordgebruik wordt anders, waar jij mee opgegroeid bent is "fout", je bent niet meer een autochtoon maar gewoon "van een ander kleurtje" en er gaan al stemmen op om de term "inwoners" te gaan hanteren voor iedereen die in Nederland status heeft, van statushouder tot opa Gradus die hier al zijn hele leven woont en is geboren.

Afhankelijkheid/Op afstand geplaatst. Tegenwoordig is het zo dat meer en meer dingen worden geregeld door de professionals. Iedereen een piepklein stukje verantwoordelijkheid, geen mandaat om door te pakken en overal hoort toestemming en papierwerk bij of anders...

En tegelijkertijd verdwijnt het menselijk contact, je wordt gedwongen om zaken online te regelen volgens vooraf opgestelde formulieren, een persoonlijk gesprek is er niet meer, banken trekken zich terug, probeer maar eens om 5 uur even naar het gemeentehuis te gaan om iets te regelen. Ook al staat er geen hond, het kan niet, afspraak maken en doorschuiven. De totale anonimisering van het bestuur met alle daaruit voortvloeiende ellende. Niemand die aansprakelijk is ( zie de toeslagenouders ).

En de drang om privebezit te ontmoedigen he. Huren in plaats van kopen want je hebt het niet 24/7 nodig. Bezitschaamte.

Dat is er dus aan de hand. Ik noemde het gisteren het feodale stelsel 2.0. Een kleine groep die tot aan de op afstand uit te schakelen koelkast / thermostaat in je leven is binnengedrongen en in grote lijnen bepaalt wat je eet, leest, hoort en ziet. Kortom, wat je mogelijkheden zijn als je niet aan de goede kant van de streep bent geboren of hebt kunnen overschrijden.

Enfin, wat doen we eraan he... Globalisering is een feit, daar hebben we mee te leven dus kun je maar beter zorgen dat je aan de goede kant van de streep terecht komt of dat je in ieder geval in een positie zit dat je zo min mogelijk met de bestuursmoloch te maken krijgt want echt, je bent toast als ze je op de korrel krijgen.