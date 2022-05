Ook al verloren: de Westerschelde. Niet door klimaatverandering, niet door stikstofgeneuzel, maar door de anti-aanbaklaag van uw pannenset. De smakelijke zwemmers in de Westerschelde bevatten inmiddels zo'n hoge concentratie PFAS dat het RIVM adviseert om zelfgevangen vis, garnalen, oesters en mosselen zo min mogelijk te eten. U weet wel, PFAS zijn die mensgemaakte chemicaliën die we massaal in het water dumpen en we daardoor via ons voedsel en drinkwater al ongewenst veel binnenkrijgen. Maar ja, ze zijn zo handig in brandblussers, anti-aanbaklagen en kleding, waardoor we er een beetje verslaafd aan zijn geraakt. Aangezien het nu om de Westerschelde gaat, kunnen we deze keer de Belgen bedanken voor de hoge PFAS-concentratie, want van je buren moet je het hebben. Nu niet meteen met de hooivorken naar de lokale visboer, want het RIVM-advies geldt alleen voor eigen vangst, aangezien professionele visserij niet plaatsvindt in de Westerschelde. U kunt dus zonder zorgen gekochte Zeeuwse mosselen over uw tong laten glijden of een botje uit de winkel bakken. Nou ja, voor nu dan.