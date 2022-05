Beetje als mosterd na de maaltijd, maar ik wil toch nog even opnieuw refereren aan de column van Maxim Februari.

Opmerkelijk stukje tekst. Niet om de inhoud als zodanig, want wat meneer Februari hier als argument aanvoert, dat is exact het argument geweest dat vanaf het eerste uur gebruikt is tegen de oorlogstaal van de feministes van het eerste uur, of zoals Komrij het zo treffend noemde, de Onwelriekende Gleuvenbrigade.

Dat een genuanceerd geluid uit die hoek komt waaien, ik hield het voor nagenoeg onmogelijk, maar toch is het gebeurd. Veel te laat, maar het verstand komt met de jaren, zullen we maar zeggen.

www.nrc.nl/nieuws/2022/05/07/de-les-v...

Vraag me af of Maxim langs zou komen indien er een verzoek van de redactie zou uitgaan. Zou een interessant en gedenkwaardig gesprek kunnen worden, iets wat de wrange smaak die is blijven hangen sinds die aflevering waarin die enge woke advocaat Harlequin was opgetrommeld om Derksen de maat te nemen, je weet wel dat mens dat de ambitie had om talkshow host te worden maar daarin jammelijk faalde.