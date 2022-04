De meelachers, dat zijn dezelfden die wisten maar niets zeiden, dat zijn degenen die eraan meegeholpen hebben de context te scheppen en te onderhouden waarbinnen datgene wat nu misbruik heet plaatsvond. En de moraalridders, dat zijn eveneens degenen die wisten en hielpen om de juiste context te scheppen.

Het OM dat nu zo hoog van de toren blaast, wat deed die vijftig jaar geleden als een slachtoffer de moed had om aangifte te doen? Niets, helemaal niets. Want het OM was toen ook onderdeel van de wereld die door Derksen even in herinnering werd geroepen.

Vijftig jaar geleden wisten de daders dat ze er mee weg konden komen, dat ze niks te vrezen hadden, dat ze gedekt werden, dat ze gewoon hun gang konden gaan, en de de zogenaamde seksuele revolutie bracht daar weinig verandering in.

Het is pas vrij recent dat er andere geluiden te horen waren en die kwamen niet van de moraalridders van vandaag, nee, die kwamen van slachtoffers die tegen alle weerstand in hun verhaal bleven doen, met de moed der wanhoop vaak. Die slachtoffers worden nu, o ironie, gemangeld tussen de oude waarden en het nieuwe fatsoen en worden als ze niet oppassen binnen de kortste keren overschreeuwd door fatsoensrakkers die hun eigen hypocrisie niet willen en vaak zelfs niet kunnen zien.

Waar men verontwaardigd over is, dat is het sfeertje aan de tafel van VI, niet de ontboezeming van Derksen als zodanig. Dat lacherige, dat badinerende, dat mag niet vinden de fijnslijpers van het fatsoen, wat ook de strekking van het verhaal is. Derksen biechtte op, maar de 'tone of voice' was de verkeerde. Dat is ook waar het OM zich het drukst over lijkt te maken, over die 'tone of voice'.

Wat de fijnslijpers vergeten is dat die toonzetting nou juist datgene is wat als laatste verandert. Ze zouden blij moeten zijn dat figuren als Derksen uit eigen beweging iets vertellen wat ze vijftig jaar geleden gedaan hebben en daar in alle duidelijkheid aan toevoegen dat ze er nu, al terugkijkend, bepaald niet trots op zijn. Dan is er méér veranderd dan ze erg in hebben. De 'tone of voice' die hij daarbij bezigde kan weerzin opwekken, maar die krijg je er niet meer uit, da's de aard van het beestje. Zeker als zijn toehoorders aan zijn lippen hangen, dan vergeet hij de boodschap en gaat hij over in standje 'grappige anekdote'.

Nogmaals de vraag: wat deed het OM vijftig jaar geleden in dergelijke kwesties?