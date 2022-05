Nou daar zijn ze weer hoor. De directie van Talpa, het bedrijf waar je absoluut geen vijftig jaar oude kaarsen tussen de benen van vijftig jaar oude anekdotes mag zetten, behalve als het heel erg veel kijkcijfers kost, is door de pomp. Terwijl de bazen van VI Vandaag gisteren nog een verklaring stuurden om te zeggen dat de terugkeer van Johan Derksen op de nationale tv 'voorbarig' was, blijkt het vandaag voorbarig geweest om te zeggen dat dat voorbarig was. Of zoiets. Hoe dan ook. Het programma dat het vaakst is gestopt op de Nederlandse televisie, is weer terug. Marco Louwerens, die door sommigen 'directeurtje' wordt genoemd en door anderen 'een menselijk stuk deurmat met nog minder principes dan een pak yoghurt' heeft een verklaring aan Hart van Nederland gestuurd waarin hij zegt dat Derksen 'genoeg afstand' heeft genomen van het hele kaarsgebeuren. Dit, terwijl collega-directeur Paul Römer (vriend van de show) eerder nog verklaarde dat er geen plaats meer is voor Johan Derksen op tv. Volkomen consequent natuurlijk. Gaat die hele affaire alsnog uit als een nachtkaars. Of gelooft er nog iemand dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie iets gaat opleveren, behalve verloren manuren voor een afdeling die het al veel te druk heeft?