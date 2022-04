De muziek staat wat zachter in het Stamcafé, omdat René van der Gijp anders zijn eigen gelach niet kan verstaan. Dus daarom moet u het vanavond maar even doen met de beste quotes uit dit interview in de T., the day after the day after, zeg maar.

"Volgens ’Gijp’ is het programma opgeheven door een verhaal dat niet bestaat. „In het ’onderbroekenlol in kantines-circuit’ heb ik dit al dertig keer keer voorbij horen komen in allerlei weergaves. Elke keer dacht ik: het is gewoon niet waar. De keeper van Veendam zegt dat het niet waar is. Dus het OM gaat op zoek naar iemand die er niet is. Johan vertelde dinsdag trouwens niet de beste versie; er is er ook één waar zelfs Kaag om zou kunnen lachen. Maar goed, ik wist dat het niet waar was en daarom hechtte ik er ook geen enkele waarde aan.”"

"Maar de storm werd alleen maar heftiger, zag ook Van der Gijp. „Ik snap best dat mensen zeggen: dit kan niet. Als er maar één procent van waar was, mag het hele land over ons heen rollen.” Over waarom hij dan niet vertelde dat zijn collega flauwekul vertelde, zegt Gijp stellig: „Dat is niet aan mij, maar aan Johan. Ik vraag me wel af waarom hij juist met dit verhaal kwam, om het op te nemen voor Johnny (de Mol, red.). Maar waarom zou je? Het is sowieso bijzonder dat iemand van tv gaat na een anonieme aangifte. Dat zou ik nooit doen. Kom op hé, stel je voor dat iemand zou zeggen Van der Gijp heeft aan mij gezeten. Dan zou ik eerst willen weten wie en waar.”"

„Nee joh, ik ben klaar met die tv-mannetjes. Laat gaan, ik kan ze missen als kiespijn. Dan zou ik eerder iets online willen doen (JA GOED IDEE KONDEN WE DAT MAAR BETALEN), niet meer dat gestress met die omroepen. Paul Römer (die in 2019 overstapte van de publieke omroep naar Talpa, red.) heeft gezegd dat hij ons programma niet meer van deze tijd vindt. Nou, ik heb tegen hem gezegd, met alle respect: Johan heeft in vijf maanden deze talkshow meer bereikt dan hij in dertig jaar. Ik probeer me echt wel te verplaatsen in die Römer, dat. hij deze talkshow niet in deze tijdsgeest vindt passen, maar waarom zegt ie dat nou?!”

"Talpa, die met het verdwijnen van Vandaag inside hun kijkcijferkanon ziet verdwijnen, heeft de boel na eerdere rellen dit keer niet geprobeerd te lijmen. „Ze wisten ook wel dat het verhaal niet waar was. Maar er kwam zoveel over ze heen: van Kamervragen tot Sigrid Kaag. Dan kan ik het wel begrijpen. Ik weet dat ze in paniek zijn. En dan gaan ze Johan een briefje geven om voor te lezen, zodat we mogen blijven. Dat heeft denk ik veel bij hem kapot gemaakt. Misschien is het op een gegeven moment voor Talpa wel goed zo, met al dat gedoe. Ik denk dat John de Mol er zelf ook wel klaar mee is, met alles eerst rond zijn zus en nu zijn zoon.”"

Proost.

In de categorie 'cancelen'

Deze DrJH mag ook wel eens worden gecanceld, als we toch bezig zijn

Nare vrouwenhater

Oh ja this happened

Three cheers for tractor porn by-election

[monocle emoji]

Witte onderbroek