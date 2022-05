www.wyniasweek.nl/waarom-komen-boeven...

Citaat: “ In Nederland worden acht op de tien misdrijven nooit opgelost. In Duitsland is het ophelderingspercentage van misdrijven stukken hoger. In 2002 verschijnt een vergelijkend onderzoek naar de resultaten van het opsporingsonderzoek en afdoening in strafzaken tussen de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en Nederland. De auteurs van dit geruchtmakende onderzoek, dat in eigen beheer is uitgevoerd, zijn de Nijmeegse strafrechtjurist Peter Tak en zijn collega de criminoloog Jan Fiselier.

Uit het onderzoek met als titel – Duitsland – Nederland en de afdoening van stafzaken – blijkt dat het gemiddelde ophelderingspercentage van misdrijven in de Duitse deelstaat driemaal zo hoog is dan in Nederland. Het verschil kan niet tot worden herleid tot een verschil in omvang en sterkte van de recherche in beide landen. Ook is de omvang van de criminaliteit die ter kennis komt van de politie in beide landen vergelijkbaar. Beide landen hebben in 2002 ongeveer hetzelfde inwonertal en dezelfde gebiedsgrootte. “

Trek uw eigen conclusie. Meer meer meer geld voor de politie is denkelijk niet de oplossing