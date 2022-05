Vandaag was Tom Staal voor GeenStijl in Den Haag en in Den Haag was de Afghanistan-wob van GeenStijl onderwerp in het Vragenuurtje. Jasper van Dijk van de SP wilde namelijk weten waarom het kabinet twee vonnissen die om snellere openbaring verzoeken zomaar naast zich neerlegt. Sigrid Kaag moest aftreden om Afghanistan, Ank Bijleveld ook en Ankie Broekpak-Bingozaal zagen we eveneens niet terug. Maar ook: talloze mensen die voor Nederland werkten, vielen ten prooi aan de Taliban. Logisch dus dat Mark Rutte meerdere vonnissen (waarvan eentje in een zaak die Rutte zelf tegen ons had aangespannen) liever keihard negeert. De ministeries in kwestie namen wat deelbesluiten (waaronder de whatsappjes van Rutte), maar vertellen doodleuk dat we pas in juli de bulk krijgen, omdat het 'te veel stukken' zijn om sneller te openbaren (lees: er moet heel veel weggelakt worden). Zo iedereen tijdens de val van Kabul op vakantie & niet alert was, zo zijn ze dat nu dus kennelijk nog steeds - de ministeries hebben EEN JAAR nodig om documenten te leveren waar in de wet acht weken (!) voor staan om te openbaren. Persvrijheid - waarover het ook op hoge toon ging in de Kamer vandaag - is óók: een controlerende positie van de pers bewaken middels bestuurlijke openbaarheid. Nou, niet in Dit Land. Evacueren wanneer?