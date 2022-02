Wij ook want we kregen Wobstukken binnen over die kwestie...

Vorige week kreeg GeenStijl, samen met andere media waaronder Nu.nl en de NOS, na maandenlang duwen, trekken en procederen eindelijk enkele deelbesluiten in uitgebreide Wobverzoeken over het Fiasco van Kaboel toegezonden. Direct in het kielzog daarvan stuurde Mark Rutte de Landsadvocaat op GeenStijl af. (Specifieker: Elisabeth Pietermaat, die persoonlijk betrokken is bij het frustreren van een fraudeonderzoek naar Kast Lijcken Drooghneuquer Vagijn.) De premier van dit gave land wil namelijk liever (ha) niet dat we álle documenten krijgen van vier ministeries over de infighting, bitchfighting, bioscoopbezoekjes van Kaag, Bijleveld en Broekpak-Bingozaal. Want die kijvende wijven hebben er een potje van gemaakt. Het ministerie van Algemene Zaken (dat van Rutte dus) heeft maandag - de dag van de gaafland-ADvertentie en de Jinkek-farce - ook een deelbesluit genomen en enkele tientallen pagina's mails, Whatsapps en woordvoeringslijnen van de MinPres gedeeld met GeenStijl. Dat klinkt heel spannend, maar dat is het natuurlijk niet. Zo er één beeld opstijgt uit de documenten, is het er eentje van een premier die EXACT weet wat ie NIET moet zeggen. En de rest is professioneel weggenieuwebestuurscultuurd voordat het stapeltje A4'tjes werd vertaald naar de documenten Scan_gemaakt_op_Xerox_MFP.PDF (begeleidende brief) en Scan_gemaakt_op_Xerox_MFP 2.PDF (59 kantjes quasi-openbaarmakingen). In maart staan we voor de bestuursrechter tegenover de Landsadvocaat om de rest openbaar te krijgen. In de tussentijd: "Probeer je slaap te pakken!"