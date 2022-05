Terwijl de wereld een stukje Oost-Europa helemaal niet in brand stond, de inflatie het leven heus niet nog onbetaalbaarderderder maakte en de kaars van de persvrijheid ook niet verder doofde in Dit Land, vierden de dames en heren Kamerleden lekker twee weken mei-reces. Maar nu zijn ze terug, in de tussentijd dankzij het Ümlautvrouwtje van voorheen Volt ook nog eens gegroeid naar twintig fracties sterk als symbool van de verdeeldheid, die heerst. Doorrrr naar de vragen: die persvrijheid, dat zal allemaal wel maar die Afghanistan-wob, dat gaat (onder andere) over ons. Vorige zomer viel Kaboel, dit weekend vielen de vrouwen van Afghanistan en in Den Haag doen ze of het allemaal al voltooid verleden tijd is - terwijl twee rechters hebben gevonnist in het voordeel van GeenStijl: alle Afghanistan-documenten hadden maanden geleden al openbaar moeten zijn. Maar op wat deelbesluitjes na, wachten we nog steeds. SP en PvdA gaan druk zetten. We gluren ff mee, na de breek. Kijkwijzer: Bijtijds de stream uitzetten, voordat Sjoerdsma begint te zemelen.

P.S. aan onze Tom, Thomas van Groningen en de jongens en meisjes van Hart van Nederland: houden jullie de roltrap in de gaten?