Ah, de jaarlijkse persvrijheidslijst. Fijn zelfbevlekkingsmomentje voor het vaderlandse journaille, waarin ze het weer eens lekker over zichzelf mogen hebben. De enige dag in het jaar, ook, waarop politici het vermeende leed van de pers wel eventjes op hun schouders willen nemen want oh oh oh wat is het toch erg gesteld met de persvrijheid in Dit Land. En dan de rest van het jaar weer lekker rapporten geheim houden, Wobverzoeken zwart verven en een magneet langs het kortetermijngeheugen met actieve herinneringen halen. Is het nou werkelijk zo beroerd met die persvrijheid in Nederland, en denken een stel Frambozen dat te kunnen beoordelen? Het juryrapport begint met Peter de Vries, maar die werd helemaal niet omver geschoten vanwege zijn journalistieke pet, die droeg er op dat moment eentje als 'adviseur van een kroongetuige'.

Als je de ANP'tjes leest over het rapport, lijkt het alsof de persvrijheid in Nederland vooral lijdt onder incidenten (molotovs in Groningen, een fakenews-sticker op een NOS-jas tijdens een boerenprotest, agressieve media-bejegening bij coronademo's). Maar de lijstenmakers merken óók fijntjes op dat de meeste (gedrukte) media in handen zijn van slechts twee stinkend rijke Vlaamse mediafamilies, wat weer een directe oorzaak is van kritische onvrede bij mensen die zich níet herkennen in het morele sausje waar die kranten mee gedrukt worden. En op de treurbuis is bijna alles linksleunende eenheidsworst met staatssubsidie, met een vleugje RTL, dat op zijn beurt weer door de commerciële bekrompenheid van woke & brand safety geplaagd wordt.

Het juryrapportje rept ook over de hardere toon (en trollen) op internet, een klaagzang die gretig bezongen wordt in de systeempers. Maar werkt dat ook geen twee kanten op? Zijn de continue aanvallen vanuit links op bijvoorbeeld Wierd Duk, of hee waarom ook niet: op de stamtafel van Johan Derksen, dan géén "abuse and trolling" die (kunnen) leiden tot terughoudende nieuwsgaring of zelfs zelfcensuur? Hoewel we hier echt geen lofzang op het treurige buurthuis Ongehoord Nederland willen zingen: is de aanhoudende verkettering van dat amechtige omroepje óók geen vorm van abuse? Of is dat soms iets heel anders?

Maar goed, van RTL en Nu tot WNL schrijft iedereen in het krappe binnenkringetje weer hetzelfde op: het is de schuld van "incidenten" tegen journalisten. Terwijl incidenten als format meer schade aanrichten. Een format dat gehanteerd wordt door onderbetaalde freelancers op tijdelijke contracten, in dienst van omroepen waar het gratis geld voor totale onthechting van de samenleving heeft gezorgd, of in dienst van Vlaamse miljardenbedrijven die de geldmachine voeden met uw verontwaardiging en daar vervolgens verontwaardigd over gaan doen. De diepere doodzieke mediamoraal is een groter gevaar dan enkele incidentjes in een verhit jaar van pandemie en psychische nood.

En jajaja we zijn er zelf net zo schuldig aan het wapperen met de waan van de dag maar wij schrijven dat tenminste over onszelf op in plaats van met de kromme knook naar de gemiddelde nieuwsconsument te wijzen, die ook maar gewoon moet leven in hetzelfde medialand dat de grote uitgevers en commerciële belangen voor ons scheppen - ook al strookt de inrichting van dat landschap nog zo slecht met hun eigen perceptie van de wereld, waar de zielige vluchteling in de media een kansloze veiligeland-migrant kan zijn in de ogen van lezer, of waar volgens de pers een levensgevaarlijke pandemie in de perceptie van veel kijkers gewoon een gemeen griepje is. Die chronische tegenstelling is natuurlijk niet de schuld van eenzijdige berichtgeving door gelijkgestemde mensen, die wordt uiteraard veroorzaakt door de onwil van een deel van het volk om te assimileren in de Hogere Deug! Maar goed, aan de overkant zijn sommigen inderdaad ook wel erg doorgeslagen in hun aversie jegens de pers. Richt maar eens een camera op een groep Marokkaanse jonger... oh wacht nee, verkeerde voorbeeld, sorry.

Enfin. Zo geeft de berichtgeving over een Frans nattevingerlijstje wat ons betreft ook een verkeerd beeld, door media(bedrijven) die uit hun raam kijken en niet in de spiegel. Nederland 'gekelderd' op de persvrijheidslijst? Sure, ongetwijfeld, maar echt niet vanwege Peter de Vries, een Fake News NOS sticker of wat andere incidentjes. A propos. Wanneer wordt de tuimelende Nederlandse score op de vrijdenkersranglijst bekend gemaakt? En verder waren 2020 en 2021 gewoon hele rare jaren - voor iedereen.