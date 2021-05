Het is altijd heerlijk meta om in een krant van de Persgroep te lezen dat freelancers van de Persgroep de Persgroep weer eens voor de rechter slepen vanwege de abominabele arbeidsomstandigheden bij De Persgroep. De Persgroep, inmiddels schaalvergroot tot "DPG Media", een staatsgesubsidieerde Belgische pluriformiteits-parasiet, staat er namelijk nogal om bekend dat het zijn stukjestikkers en plaatjesklikkers uitmelkt voor bodemprijzen. Het is een slavendrijverij die al jaren bestaat, maar waar hun dikbetaalde Wagendorpen, Shitalsings en [welke zeurzagende huisvrouw er ditmaal ook columndienst heeft bij het AD] steeds schielijk over in een zwijgstuip schieten terwijl ze hun pen cognitief dissonant externaliseren richting al het andere onderdrukkingsleed op dees' aard dat niet onder hun ogen in hun eigen huis, tuin of keuken plaats vindt.

Ook de meeste freelancers zwijgen: mond opentrekken = opdracht weg. Pas achteraf en/of anoniem komen de verhalen over Pieter Klok of Hans Nijenhuis die hun HR-beulen met zweep of goedendag over de redactievloeren lieten struinen, het oor gespitst op toetsenborden die niet hard genoeg ratelden of afgaand op smiechtige kliktips die redactierat Chris Klomp rond borreluur anoniem in de postbus van de de accountancy-afdeling had gevouwen. Om nog maar te zwijgen over de zwaar drukkende morele deken van fatsoen die de luchten boven de Bontiusplaats benauwend en zwaar maakt. Ergens helemaal achteraan hobbelt de vakbond met een rode lantaarn.