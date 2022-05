Dus elke bevolkingsgroep mag in Nederland zichzelf zijn toch? Dus in al die diversiteitsreclame in de media van moeders op kerstavond met haar Surinaamse vriend en hun kinderen van kleur en haar Surinaamse schoonouders en vaders met zijn zoveelste blonde scharrel mag voortaan ook het volgende:

- ingeval hindoestaanse schoonouders zit er puhlauwrie in de soep en massala in de rijst en zoutvlees in de pan en schoonvader draagt een lange jurk tot zijn enkels en doet zijn handpalmen tegen elkaar en schoonmoeder heeft een witte stip op haar voorhoofd en een witte sluier op haar haar

- ingeval creoolse schoonouders ligt er telôh op tafel met madame Jeannette peper met voor de vriend een brandspuit voor het geval hij hij daarvan in de fik staat, en schoonvader heeft een vogelkooitje bij zich en schoonmoeders heeft witte kalebassen voor winti en haar haar gewassen met castro-olie

- ingeval Javaanse schoonouders zit er trasi gemaakt van gedroogde rotte garnalen in het eten met pitjil dat ruikt tot aan het einde van de straat en iedereen moet het verplicht eten met den glimlach

Dat mis ik in die influencerende reclame met telkens mensen van kleur. Dat die mensen op de foto staan om wat ze zijn en niet slechts om hun kleur. Die mensen zijn hier niet om te integreren tot Hollander maar om zichzelf te zijn.

Alle Surinamsers zijn van het type: Fa libi dé, cong gi wan tori, hoe staat het met het leven, kom geef een praatje. Dat is precies wat GeenStijl sinds 2003 op internet aan het doen is. Hulde!