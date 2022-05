Hoera, het is weer maandag na een reces, en dan mogen weer opgetogen berichten over de Onbebreidelde Vernieling van Verzorgingsstaat Nederland. En toen werd het dinsdag. En toen werd het woensdag. En toen werd het donderdag. Er zat een asteriskje in de overheids-IT, vandaar! Doen we al een tijdje dit maandagtopic, en we gaan er gewoon mee door, net zolang het nieuwste AZC in Rwamagana of Kigali komt te staan. Bij de lokale witgoed-boer heb je al een uitstekende Miele LG voorlader voor RWF 625,000 dus dat komt helemaal goed qua opvang naar de mensen toe. Hiero een hele goede fietsenwinkel in Kigali, kan iedereen nog leren fietsen ook. De Rijksoverheid heeft deze week NIET naar de Elon Musk van De Arbeidsinspectie geluisterd, en derhalve hebben we er weer 800 nieuwe buren bij, in woningen die we niet hebben. Iemand nog iets van de supermarkt?

Sommige Budelnaren naar Rwanda!

Bye Bye. Zwaai Zwaai

* technische storing (LOLOLOL)