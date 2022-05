Waarom hoor of lees ik niets over deze praktijken voor wat betreft vliegvelden in Koln of België?

Omdat we een vijfjes mentaliteit hebben en alles op de scherpst van de snede willen inkopen of uitbetalen. Dan is dit het resultaat.

Volwassen mensen een uurloon van € 11.00 betalen. Die vervolgens met eigen vervoer naar het vliegveld moeten tijdens want in de nachtelijke uren geen openbaar vervoer etc. Etc.

Een parkeerplaats op Schiphol brengt meer op dan personeel kan verdienen. Met dank aan de PVDA directie.