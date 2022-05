Ik word binnenkort 40 en het valt mij op dat dit land zwaar overspannen is. Drie vlokken sneeuw, en we hebben een verkeersinfarct. Blaadjes op de rails en de treinen staan stil. Rijtjeshuizen van bijna een miljoen in de grote steden. Te weinig handen aan het bed. Te weinig leerkrachten voor de klas. PAS, PFAS, COVID, inflatie. Overvolle asielzoekersopvang. Een bevolking die week en lui geworden is. Politici zonder moreel kompas. Burgerrechten en democratie worden zonder al te veel tegenstand ingeleverd. Herkent u de rode draad? Het zijn allemaal crises van eigen makelij. We doen dit zelf. And no one seems to notice, no one seems to care.