Keer met de bezem door de subsidies, ambtenarenbestand en uitkeringen doet wonderen. Specifiek geen uitkeringen meer naar het buitenland (dubbel paspoort verbieden) en ik ken diverse mensen om me heen die allerlei nieuwerwetse labels van GGZ hebben waardoor ze wajong en dergelijke hebben maar die prima in een fabriek producten in een doos kunnen stoppen voor een paar uur per dag. Vroeger zouden we ze een schop onder de kont geven.

Maar ik geef ze groot gelijk, waarom werken als je begeleider alles voor je regelt. Elk jaar een paar begeleide inspiratiereisjes naar het buitenland, gratis woning, gratis inboedel, voedselbank, zelfs een gratis schoonmaker. En dan zie ik ook nog een hoop importiërs die heel de dag thuiszitten met een uitkering en schijnbaar niet eens een poging hoeven te wagen om te gaan werken. Daarboven hangt een hele zwerm belangenclubjes die graag PGB uren schrijven.

Als we dan toch bezig zijn, misschien even de corruptie met oa penthouse donaties aanpakken en alle kritische processen van een goede maatschappij weer van de overheid maken ipv overlaten aan het bedrijfsleven. Een bedrijf wil geld verdienen en kosten besparen, dat gaat gewoon niet samen. Dokters en medici zijn overbelast, ziektes worden niet tijdig herkent, iedereen wordt met een pilletje naar huis gestuurd en een advies om wat meer te gaan sporten.

Voor een goede toekomst moet je investeren in je eigen volk. De drempel tot medische zorg en scholing zou enorm laag moeten zijn, gratis zelfs. Dat voorkomt een hoop kosten op de lange termijn en zorgt voor productieve mensen. Geef bijv iedereen elke 10 jaar een lichamelijk APK keuring met een gratis MRI scan en bloedonderzoek dat alle belangrijke zaken controleert, met een soepel protocol en goede schaling hoeft dat niet enorm duur te zijn. Wat je nu ziet is dat mensen dwalen met vage klachten wat op den duur direct en indirect veel geld kost.

Een deel mensen die depressief zijn of geheugenklachten hebben, hebben bijv een probleem met de schildklier. En hoe logisch en simpel het ook lijkt, in praktijk wordt hier vaak niet op getest of het is een momentopname. Alle medici werken binnen standaard protocollen, ze werken met aannames (iemand van GGZ zal nooit over je schildklier beginnen, wel over je depressie), je krijgt een afspraakje van 20 minuten, ze maken een paar standaard foto's en als ze niks vinden wordt je naar huis gestuurd. Dat vastbijten in patienten om ze beter te krijgen zit er echt niet meer in.

Mensen krijgen onnodig antidepressiva terwijl er regelmatig een lichamelijke oorzaak is. Antidepressiva heeft ook weer bijwerkingen, bijv manie en gewichtstoename. En dan krijgen mensen weer begeleiding met afvallen of langdurige psychische zorg. Een beetje zoals in Amerika de bevolking verslaafd is aan benzodiazepinen wat een groot maatschappelijk probleem is geworden. Je kunt beter investeren in iedereen optimaal gezond houden en alles bij de bron aanpakken ipv symptomen bestrijden, dat scheelt langdurige kosten. Dat is op de korte termijn niet leuk qua kosten, op de lange termijn wel.

En ook die grenzen dichtgooien want je kunt feitelijk niet heel de wereld binnenlaten. Je kunt ze in eigen land helpen, deels *tijdelijke* opvang geven, maar niet allemaal binnenlaten en alles gratis geven. Iedereen die een functionerende cortex heeft kan bedenken waarom er een limiet op zit. En wat betreft de uitkeringen, vrijwel iedereen kan producten in doos stoppen, vrijwel iedereen kan een paar uur per dag in een fabriek werken. Daar hebben we al die subsidiesponzen niet voor nodig. Ga werken, verdomme.

Zoals het nu gaat loopt het helemaal vast. Dat zie je al jaren aankomen en dat gaat ook gebeuren. Er is elke keer gesneden om op korte termijn door te kunnen gaan op de balans, bijv in de zorg of studiefinanciering. Belastingen verhoogt, gas in Groningen opgepompt om het voor een appel en ei te kunnen verkopen aan het buitenland zodat de balans in dat jaar in orde was. Er hangt een waas van belangenclubs waarbij iedereen meent dat het belangrijk is voor de maatschappij en aan een geldinfuus hangt. De NPO kost bijna 1 miljard per jaar, dat kan echt wel teruggeschroeft worden naar 40 miljoen, basaal nieuws en radio uitzenden hoeft geen miljard te kosten.

Ik kan nog wel even doorgaan, bijv over het feit dat veel vermogende en slimme Nederlanders de rust in het buitenland opzoeken (Spanje, rustig dorp in Frankrijk etc). Juist degenen die je nodig hebt om innovaties te doen en bedrijven te managen. Of bijv de miljardenlening aan Griekenland, de verspilde miljarden aan corrupte doelen in het buitenland, aangiftes die blijven liggen, ongestrafte criminaliteit waardoor misdaad loont. Waarschijnlijk typ ik weer veel te veel maar je hoopt soms dat iemand van de overheid het leest en er wat mee doet ofzo.

tldr: teveel en op verkeerde manier bezuinigd, teveel geld naar de verkeerde mensen/belangenclubs, teveel mensen welkom, poltiek heeft korte termijn visie ipv lange termijn, alles loopt vast