De winnaar van de mooiste liefdeszin uit de Nederlandse literatuur, nadat een representatief volkspanel koos uit een top 10 die was samengesteld uit de inzendingen van 1500 genodigden van het Boekenbal. Deze: "Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was." Uit Een schitterend gebrek (2003) van heerlijk heerschap Arthur Japin. "In Met het Oog op Morgen zei Japin dat hij blij is met de uitkomst van de peiling, hoewel hij de winnende zin wel even moest opzoeken. (...) "Volgens de auteur is de zin wat betreft stijl niet per se bijzonder of mooi. "Maar hij is wel kernachtig. Het is een zin die dicht bij me ligt, en dat is sowieso het geheim van dit soort dingen: als je dicht bij jezelf blijft, bij iets wat je zelf hebt ervaren, dan heb je de grootste kans dat mensen zich erin herkennen."" Mooie man.

Onderstaand trouwens de gehele Top 10. En we hebben de vakjury maar te geloven want wij weten überhaupt niet wat liefde is, de enige romans die we lezen zijn van Sid Lukassen en de overige oriëntatie door het liefdeslandschap besteden we uit aan deze plaatjes.

De Top 10

