Maar gedeelde smart is halve smart en relatief leed is verzacht leed. Want wij ons maar afvragen of het leven de moeite eigenlijk wel waard is nadat we nu al voor de twééde keer achtereen een 'We hebben u gemist'-briefje van PostNL op de mat zagen liggen. Maar toen zagen we de bovenstaande comment en dat plaatst dingen toch wel weer in perspectief. En ja, we voelen onze seizoensgebonden depressie ontluiken, maar dan laat het onderstaande ons toch ook weer de zilveren randjes zien.

Zo waar

En dan nu: muziek