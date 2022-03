Zielig! Douwe Bob heeft iedere Nederlander met een lichaamstemperatuur boven de 36 graden zwanger gemaakt, maar nu weigert de sympathieke volkszanger uitgerekend de boekpresentatie van Groot & Belangrijk Denker alsook nummer 2 op de lijst van FvD Arnhem dr. (niet Mr., red.) Sid Lukkassen! Douwe Bob had zich nog niet verdiept in het oeuvre van de dr., maar nu is hij waarschijnlijk gestuit op passages als: "Nog voor hij zich heeft omgedraaid, ziet hij nog juist de wind aan de haal gaan met een pand van Annie’s ochtendjas. Meer dan een bloot been, zeker niet onsmakelijk. ‘Komen jullie straks gezellig koffiedrinken?’ kirt Annie hem na terwijl ze zich maar al te goed bewust is van haar ver opslaande ochtendjas. ‘Weet ik niet. Ik zal Jeannet vragen,’ bromt Frans en loopt naar binnen. ‘Tien uur, oké?’ ‘We zien wel Annie,’ waarna Frans, smekend om iets kouds in zijn broek, de deur dichtslaat.

Een onverzorgde kop, maar prima benen en een geschoren doos, denkt hij in schuchtere, genitale nooddruft, maar gelukkig niet hardop. Want eenmaal binnen treft hij zijn vrouw Jeannet die net is begonnen met het zetten van de thee."

Of:

"‘Als je dit hebt gelezen en het ook begrijpt, waarbij het geen kwaad kan om zelf ook na te denken, dan weet je dat de nieuwsuitzending van zojuist geen echte nieuwsuitzending was, maar een staaltje volksverlakkerij van de bovenste plank.’ Frans neemt het boek van haar aan en prevelt de titel: ‘De democratie en haar media.’ De auteur blijkt Sid Lukkassen, waar hij ook nog nooit van heeft gehoord."

Of:

"Annie kijkt naar Frans, terwijl ze haar arm onder haar borsten legt die er gevaarlijk door opzwellen in de openstaande blouse. Frans kan zijn blik er amper van af houden, hetgeen Annie een ondeugende glimlach om de mond brengt.

Haar buurman is knap, dat vond ze al jaren, en als er ooit een kans kwam dan zou ze hem het liefst in haar bed sleuren, de kleren van zijn lijf rukken en hem verleidelijk en hoerig dwingen tot primitieve seks."

Tja. Logisch dat je daar niet mee gezien wilt worden.

PS Jammer dat deze recensie op dagelijksestandaard.nl onvindbaar is geworden. TOEVAL!?