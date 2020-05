Verwarde gamer in het boreale spectrum roept op tot 'echt letterlijk uitschakelen' van (linkse) mensen en vraagt zich af of "aanslagen nodig zijn" om hem, "de meest invloedrijke politiek denker van Nederland en Vlaanderen" vaker in talkshows te krijgen.

Via het Briefje van Jan Dijkgraaf doken whatsappjes (hierboven en na de breek) uit maart 2019 op. Alweer een lek ja. Alweer in de context geknipt. Maar ze zijn echt, en ze zijn van Sid Lukassen, want in de video hieronder erkent hij dat het een 'filosofische discussie" was, en dat hij "letterlijk" niet letterlijk bedoelde. Dat Dr. Sip een beetje geschuffeld was, dat wisten we al. En het woord "letterlijk" wordt heel vaak verkeerd gebruikt. Maar we zien maar één manier waarop je deze whatsappjes kunt lezen: als rechtse geweldsfantasieën tegen linkse mensen.

Harde werker Sid Lukassen heeft een lange staat van dienst, volgens de Wiki die hij vermoedelijk zelf geschreven heeft. Van een traineeship bij ALDE (vvd) en een stage bij de Kamerfractie van de vvd, tot een raadslidmaatschap voor die partij in Duiven (2010 - 2018). Laten we hopen dat MinPres zijn boeken niet te veel ter harte neemt. Maar tegenwoordig werkt Sid als onderzoeker voor de ECR, de EU-fractie waar ook FvD in zetelt, en zijn hij en Thierry Baudet ideologische zolderkamerbuddies.

Deze gelekte citaten passen in een collage van dit soort (h)uilgeluiden uit de FvD-hoek, en een kritisch mens zou een patroon kunnen ontdekken in deze context. Is dit waar Baudet zijn mosterd haalt als hij spreekt het over "de cultuurmarxistische linkse mainstream" die "de vernietiging van Nederland" zouden willen? Een harde maar sombere conclusie: Forum blijkt in de inner circles van de partij weer met iemand opgezadeld te zitten met ideeën die als romanplot misschien nog te verdedigen zijn, maar die bij elkaar opgeteld niet normaal zijn, en die we niet normaal moeten maken. Wordt dat weer een royementje, of nemen de borealisten het niet zo nauw met een geweldsfantastje meer of minder?

Dr. Sid zegt dat hij "letterlijk" niet letterlijk bedoelde