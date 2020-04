De CoronaTV met Baudet maakt wat los! Dr. Sip Lukkassen heeft zuchtend en steunend vanuit zijn oikos een klaagzang over GeenStijl; geschreven, en bij ons ingediend. Willen we best plaatsen, maar het is dermate verward dat we het als kloosried doen.

Sid Lukkassen mocht van "de vijand" zelf ook een keer in Buitenhof aanschuiven

Het medialandschap is inderdaad verkaveld

Dr. Sip: Op een gegeven moment kun je de energie bijna niet meer opbrengen. Je hebt er al zoveel over geschreven – dan is het “daar gaan we weer”.

GeenStijl: Ja, dat gevoel kennen we. Niet echt een enthousiasmerende zin om verder te lezen, maar vooruit. We zitten toch opgesloten.

Dr. Sip: Thierry Baudet hield op GeenStijl-tv een tirade waarin hij een groot probleem omschrijft:

“We zitten in een situatie waarin de cultuurmarxistische linkse mainstream, van VVD en CDA tot en met D66, GroenLinks, PvdA en SP ... Allemaal min of meer allemaal hetzelfde willen, namelijk de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, klimaat, EU en al die andere dingen. Ze hebben alle dagbladen, ze hebben de NPO, ze hebben alle subsidiecircuits, alle musea, alle universiteiten, de hele ambtenarij, de hele rechterlijke macht… Dat is de situatie.”

Critici, zoals bijvoorbeeld Sonny Spek op GeenStijl, komen aangezwermd om Baudet de maat te nemen.

GeenStijl: Ja, mooi hoe dat werkt in een vrij land. Je doet een uitspraak, en daar kunnen andere mensen dan weer openlijk en openbaar op reageren. En als de heer Baudet wat zegt, gebeurt dat vaker dan bij veel andere mensen. Dat zou je best een verdienste van de heer Baudet kunnen noemen: hij weet de tongen, de pennen en de polemiek goed los te maken. Daar biedt GeenStijl dan ook graag een podium aan. Zowel aan dat geluid, als aan het tegengeluid. Dat tegengeluid van voormalig FvD-lid Sonny Spek vonden we dermate houtsnijdend en onderbouwd, dat we het hebben gepubliceerd. Want dat Baudet beweert dat de "cultuurmarxistische linkse mainstream" uit is op "de vernietiging van Nederland", is een boude uitspraak die best wat vraagtekens oproept, en die door de heer Spek in een genuanceerde context werden gezet.

Dr Sip: Maar veel belangrijker is wat hij GeenStijl-reporter Tom Staal daarna zegt, om zijn woorden in het juiste licht te stellen:

Baudet zegt: “Wij hebben de plicht om samen op te trekken – met alles wat ik van jou kan vinden, en wat jij van mij kan vinden – om dat gevecht te voeren. En misschien te winnen en iets historisch neer te zetten voor onze generatie. Óf we hebben de keuze om onderling te blijven katten, om oude Twitterberichten te blijven opgraven om te bekritiseren, en uiteindelijk te verliezen. Het is aan jou – het is jouw leven en jij speelt de rol die je is toebedeeld in de wereldgeschiedenis. Als jij straks op je sterfbed ligt, en je denkt, ‘ik heb alles verloren maar ik ben in ieder geval objectief geweest’ – als dit is wat jou voldoening geeft, moet je dit doen. Wat óók kan is dat je je onderdeel voelt van een beweging – wij staan samen voor een historische taak. En ik respecteer alle grondrechten, maar vergis je niet: onze tegenstanders doen het ook, en neem maar niet aan dat zij denken ‘ik ga eens lekker objectief zijn en rechtvaardigheid betrachten’. Nee, zij helpen hun vriendjes. Niet voor niets heeft een uitgerangeerde politicus van GroenLinks direct een nieuwe baan als columnist te pakken.”

GeenStijl: Plicht? Wij zijn helemaal nergens toe verplicht, om met wie dan ook op samen op te trekken. Dat kiezen we zelf, op basis van ideeën en niet op basis van personen. Per dossier, of per dag. In verhouding tot andere ideeën. En ook het Baudet-citaat dat we "alles verliezen" als we objectiviteit betrachten, is natuurlijk kolder. Ten eerste: GS en objectiviteit, LOL. Ten tweede: mainstream media en objectiviteit, LOL! En ten derde: objectiviteit bestaat überhaupt niet.

Closeread continueert na de lees verder

Het gewraakte citaat

Dr. Sip: Tom Staal heeft natuurlijk óók gelijk, dat een journalist altijd de plicht heeft om kritisch te kijken en iedere politicus – dus ook Baudet – met fouten te confronteren. Maar let’s face it: in Nederland zoals het nu is kun je gewoon niet meer onafhankelijk denken. Als je je niet aan de deughegemonie conformeert heb je direct of indirect een beroepsverbod.

GeenStijl: En dit is waar het stuk van Dr. Sip z'n geloofwaardigheid verliest. Je kan prima onafhankelijk denken. Je kan je prima onafhankelijk uiten. Noem één medium dat Baudet nog nooit heeft uitgenodigd om zijn mening te ventileren? Hoe heeft Baudet een beroepsverbod, hij is nota bene Kamerlid. En hoewel er natúúrlijk een grote, dichtgetikte en machtsconformistische vorm van denken bestaat in de mainstream media, waarbij onderwerpen als migratie, islam, klimaat of de EU allemaal over dezelfde kritiekloze kam geschreven worden, zijn er in de media talloze kritische denkers en schrijvers te vinden die zich nergens wat van aantrekken om hun zegje te doen - van Wierd Duk en Elif Isitman tot Roderick Veelo en Marianne Zwagerman. Zelfs in De Volkskrant (Martin Sommer) en NRC (Maxim Februari) kom je ze nog wel eens tegen. En ook Dr. Sip trekt zelf voldoende fans met zijn uitingen om zichzelf via crowdfunding aan het werk te houden. Wat Dr. Sip derhalve lijkt te bedoelen, is dat zíjn manier van denken (en die van Baudet) niet breed genoeg geaccepteerd wordt, maar om dat nou meteen tot 'onmogelijkheid tot onafhankelijk denken' te verklaren, is natuurlijk gewoon onzin. Wel eens bij stil gestaan dat júllie waarheid, niet automatisch íeders waarheid is? Laat staan dat ie dat zou moeten zijn.

Onmacht of onmogelijkheid om niet vrijuit te zeggen wat je denkt is overigens in veel beroepsgroepen wel aan de orde. Leraren, ambtenaren, of in grote bedrijven: overal gelden vigerende mores die niet altijd even goed uitgedaagd of bekritiseerd kunnen worden, of waar het uiten van je mening of politieke voorkeur inderdaad een regelrecht gevaar kan betekenen voor je baan, of je opdrachten. Maar we hadden het hier over politiek en media, en dat zijn twee plekken die óók door karteldenken gedomineerd worden, maar waarbinnen onafhankelijkheid van geest, kritische geluiden en gewoon zeggen wat je denkt vaak prima mogelijk zijn. Bovendien komt conformisme vaak voort uit desinteresse: niet iedereen is zo toegewijd betrokken bij het maatschappelijk debat als Thierry Baudet, Sid Lukkassen of de redactie en reaguurders van GeenStijl. Voor heel veel mensen is de DWDD-moraal gewoon een prima mening en dat kun je betreuren (doen wij ook), maar dat maakt het nog niet kwaadaardig of zo.

Dr. Sip: De bottom line is dat links inderdaad optrekt in gesloten rangen – rechts is als het Mexicaanse leger. Rechts zal de strijd om het behoud van de Nederlandse identiteit niet winnen als men ego boven het gezamenlijk belang blijft stellen. Als je, zoals Paul Scheffer een paar jaar geleden, toch maar weer FvD een trap na geeft zodat je zelf weer bij Buitenhof mag aanschuiven. Toch maar weer deugpronken om wat adverteerders te behouden. Iedereen die een beetje wakker is, herkent deze dynamiek.

GeenStijl: Wie zegt dat "rechts" per definitie "strijdt" om het "behoud van de Nederlandse identiteit"? Rechts is ook liberale vrijheid, rechtsstaat, democratie, of gewoon vrije markt minnend kapitalistisch zonder dieperliggende politieke, filosofie of culturele ideologie. Niet iedereen op rechts is bezig met "Nederlandse identiteit", of het behoud daarvan (alsof er überhaupt consensus is, op 'rechts' of waar dan ook, dat die identiteit aan het verdwijnen is). En waarom zou ieder ego zich moeten voegen naar het "gezamenlijke belang" van het ego Baudet, of het ego van zijn beweging? Hier ligt een hele rare (en tamelijk nare) suggestie onder besloten dat eenieder die zich rechts acht zich simpelweg naar Baudet en zijn perceptie van een "gezamenlijk belang" dient te voegen, omdat we anders egoïsten zijn die Dit Land naar de ondergang "deugpronken".

En die linkse rangen, waarde Dr. Sip, zijn ook lang niet zo gesloten als hier zo achteloos wordt gestropopt. Vraag een GroenLinkser eens wat ie van D'66 vindt, of van de SP. Vraag een SP'er eens naar het salonsocialisme van de PvdA. Binnen de linkse NPO woedt ook nog steeds een zuilenstrijd tussen omroepeilandjes. Links is misschien ideologisch wat eensgezinder (en sowieso politiek correcter), maar zeker geen ijzeren ring van gesloten rangen.

Dr. Sip: De journalistieke objectiviteit moet beslist niet worden opgeofferd.

GeenStijl: Nou. Meevaller, Sip. We gingen ons al zorgen maken.

Dr. Sip: Als we de cultuurstrijd winnen en daarna alsnog niet onafhankelijk kunnen denken, dan is het kind met het badwater weggegooid. Maar dat is niet wat ik Baudet hoor zeggen. Wat ik hem hoor zeggen is: kom de realiteit onder ogen, de instituties en het medialandschap zijn ideologisch verkaveld en binnen deze realiteit moeten we zien te opereren. Het helpt dan niet om elkaar voor de bus te gooien in de hoop nog een aaitje te krijgen van de deughegemonie.

GeenStijl: Ideologische verkaveling, wat is daar precies mis mee? Ideologische gelijkschakeling (om het Duitse woord maar te vermijden), dat is veel zorgelijker. Bovendien beschouwen wij onszelf überhaupt niet als 'ideologisch'. Veel meer als reactionair, vanuit een paar (liberale, licht anarchistische) principes over vrijheid, vrijheid van meningsuiting en democratie. Paraplubegrippen, waaronder iedereen kan doen wat ie leuk vindt in een vrij land - en wij daar weer kunnen reageren zoals het ons (en niet Baudet, of Sid Lukkassen) betaamt. En de suggestie dat wij ooit iets zouden doen "in de hoop nog een aaitje te krijgen van de deughegemonie" is zo'n lachwekkend zinnetje dat je daar een reactionaire ram voor op je polemische muil kunt krijgen: het is een sneue en tamelijk domme valse tegenstelling om "kritiek op de H. Baudet" te vertalen naar "Baudet onder de bus gooien", en tegen die stropop te gaan kwetscalimero'en dat we dat alleen maar doen om te deugen. Wat een droevige retorische armoede voor een "dr.".

Dr. Sip: Eigenlijk zou je in-depth moeten reageren om brieven zoals van Spek punt voor punt te weerleggen. Voor wie wekelijks columns en artikelen produceert die tjokvol wetenschappelijke analyses en empirische bewijzen staan, voelt het op een zeker moment zinloos om jezelf wéér te moeten herhalen: dan volgt enkel vermoeidheid en frustratie bij een artikel als dat van hem. Wéér iemand die een analyse opzet waarin hij 9 van de 10 feiten negeert en dan inderdaad op dat ene feit dat hij overhoudt een valide casus bouwt. Slachtoffer is uiteindelijk het grote plaatje.

GeenStijl: Arme jongen, zit je nou vanuit je oikos naar complimentjes te hengelen, op het zelfbeklagende toontje van iemand die teleurgesteld is dat al je "wetenschappelijke analyses en empirische bewijzen" onopgemerkt blijven? 'Slachtoffer' is hier inderdaad het grote kleingeestige plaatje. En als het zo zinloos voelt om jezelf te herhalen, stop er dan gewoon lekker mee want als een strijd je moedeloos maakt, zal ie wel niet zo heilig zijn als je soms pretendeert.

Dr. Sip: Baudet verft hier inderdaad met een brede kwast: echt niet elke ambtenaar is links en echt niet elke VVD’er en CDA’er wil Nederland kapot. Maar toch zijn er relevante aanwijzingen, zoals dat boek De omgekeerde democratie (2005) door hoogleraar Jouke de Vries. Het beschrijft de klachten van CDA’er Maxime Verhagen over linkse ambtenaren die het kabinet Balkenende II saboteerden en bevat duiding van het overwegend linkse personeelsbestand.

GeenStijl: Die aanwijzingen zien wij ook, al jaren, en die zien onze lezers ook al jaren, en die waren er ook al voordat Baudet een bekend polemist werd, of de schrijfsels van Sid Lukkassen uit zijn zolderraam het web op waaiden. En deze hele website is volgeschreven met satire, polemiek en soms ook wat chagrijn over hoe die dingen werken. Die vierde macht (en hun moralistisch-linkse mores) zijn één van de redenen dat er voor zowel GeenStijl als voor Forum voor Democratie ruimte ligt om polemisch (wij) en politiek (Forum) in te duiken, en een bestaansrecht uit te ontlenen. En wij schilderen trouwens ook graag met een brede kwast.

Dr. Sip: Vergeet ook niet dat informatie over criminele asielzoekers bewust is weggemoffeld door ambtenaren met het doel om Rutte in de verkiezingen een duwtje in de rug te geven. Ook weigerden ambtenaren om de verkiezingsprogramma’s van CDA en VVD door te rekenen zolang daarin werd bezuinigd op ambtenaren – enzovoorts. Of laatst weer de musea die de term ‘Gouden Eeuw’ taboe verklaren en de Mauritsbuste opbergen. Bewijzen ten overvloede, maar de vijand zal ze blijven bagatelliseren en ondertussen zélf de posities van kwantitatieve feitengaring monopoliseren.

GeenStijl: "De vijand." Kijk, dáár haken we dus af. Al die voorbeelden zijn feiten, en het zijn allemaal voorbeelden van (ambtelijke of politieke) corruptie, of culturele politiek correcte waanzin. Maar zodra je in vijandsbeelden gaat denken, en tegelijk verlangt dat "we" de rangen gesloten houden, dan vraag je dus van ons (en anderen op rechts) om naar anderen te wijzen en hen tot "vijand" te bestempelen. Terwijl wij malloten die Mauritsbustes weghalen liever keihard willen uitlachen, of het beleid van ambtenaren die kritische informatie achterhouden uit politiek belang met kritische berichtgeving willen openbaren, maar daarbij niet meteen weer die brede kwast willen pakken om ze in de bruine verf van "vijandschap" te dopen.

Dr. Sip: Je ziet het als je het door hebt.

GeenStijl: Cruyffiaanse filosofie, Sid! Als je moet scoren om te winnen, komen ze vaak van pas. Maar weet je waarom dat soort citaten van hem zo bekend werden? Omdat je er grote, diepe wijsheden mee kunt veinzen zonder écht wat te zeggen.

Dr. Sip: In debat met Maarten Boudry legde ik uit hoe dat wat Baudet aankaart met ‘grote sprongen, snel thuis’, in politiek-maatschappelijke subtiliteiten zit verpakt. Fastfoodketens gooien varkensvlees uit het menu om moslims te behagen. Dan zijn er liberalen, christendemocraten en socialisten die dit beslist niet zien zitten. Maar zij zwijgen omdat ze weten dat ze met zulke kritiek de opportunistische morele verontwaardiging van hun collega’s over zich heen krijgen. En dus laten ze dit punt liggen voor de PVV, die door deze dynamiek steeds dieper in een isolement verzinkt. Als VVD’er heb ik die laffe halfzachte deugdynamiek meer dan tien jaar op alle bestuurlijke niveaus aan het werk gezien – ik ben er klaar mee. Het is geen kwestie van ‘bewijzen’ meer, maar eenvoudigweg van karakter. Je hebt een rechte rug of niet. Je bent authentiek of niet.

GeenStijl: Zeg, gaat deze inzending nou over Baudet, over Sonny Spek, over ons, of gewoon over jezelf? Je linkt onder het woord 'authentiek' naar een (sorry maar het is echt zo) raaskallend betoog waarin je dit concludeert: "Het zou het beste zijn om een grote crowdfunding te starten om 10 miljoen euro op te halen, en daarmee een groot bouwproject te beginnen in een Oost-Europees land. Zodat we daar mettertijd op kunnen terugvallen wanneer wij authentieke individuen in onze samenleving worden gemarginaliseerd." Dit is echt twee natte dromen verwijderd van het in brand steken van 5G-masten. Sure, dat je authentiek bent geven we je wel - in de paradijsvogelbetekenis, welteverstaan. Zoals jij zijn er geen twee (hoewel Baudet wel een beetje je veel knappere, beter bespraakte grote broer is). Maar authenticiteit is nog geen originaliteit, en met dat rare culturele eindtijddenken zet je jezelf in de complothoek. En daarmee zouden wij 'de rangen moeten sluiten', terwijl gewone intelligentie en rationaliteit veel betere wapens zijn waarmee de gekte op links bestreden kan (en moet) worden. Dit soort gereutel is hoe Zentgraaff (onrust hebbe zijn ziel) een deel van de FvD-achterban zo treffend tot 1 woord kon reduceren: Vinexspengler.

Dr. Sip: Dit gebrek aan balans lijkt nauwelijks te corrigeren via het stemhokje – de mainstream partijen hebben er geen bezwaar tegen om met acht partijen samen een uitsluitingscoalitie te vormen. Het enige beetje balans dat men kan verwachten zou moeten komen van het realistisch medialandschap. Is dat teveel gevraagd?

GeenStijl: Ja. Dat is teveel gevraagd. Dat vermeende "realisme" heeft bovendien door dit soort onsamenhangend waanzinnigengewauwel ten onrechte een beroerde naam gekregen. Die polemische repliek van Sonny Spek (die helemaal niet Baudet aanviel maar zich diep zuchtend afvroeg waarom de uitdagers van het partijkartel geen spiegels in hun eigen huis lijken te hebben) dát was een realistisch betoog. Vragen, of bijna smekend eisen, dat "rechts de rangen moet sluiten", zoals jij nu bij ons doet, dat is wat er niet deugt. Omdat die eis de indruk wekt dat "de gesloten rangen op links" wekelijkse keukentafelbijeenkomsten houden om te bepalen welke onderwerpen ze volgende week samen zullen agenderen en doordrammen. Maar nog meer omdat die eis suggereert dat iedereen zich alleen maar van het ene ("vijandige") gedachtengoed los moet maken, om zich kritiekloos achter het andere te kunnen scharen. Opdat dat daarmee precies hetzelfde geestdodende, van één ideologie afhankelijke denken bewerkstelligd kan worden.

Nee, dan blijven we liever onafhankelijk, kritisch en met het beroepsrisico dat het hardnekkig lichtgeraakte deel van de Baudet-aanhang GeenStijl ook tot "vijand" verklaart. En dat is precíes het van ideologische kortzichtigheid gevrijwaarde kaveltje waar wij ons boomhutje het liefst hebben staan. Bedankt voor je inzending, Sid! We hebben gelachen.