Leuk klusje voor minister Yesilgöz-Zegerius: de Landelijke Eenheid (LE) van de politie omgooien, want die dienst werkt momenteel voor geen meter. De tussenrapportage van de commissie Schneiders (pdf) is duidelijk: Takenpakket? Te groot. Leiderschapscultuur? Ongeschikt voor de toekomst. Onderlinge samenwerking? Gebrekkig. Personeel? Voelt zich onvoldoende gehoord of gesteund of soms zelfs ronduit onveilig en wat doe je dan, naar de politie stappen? Het meeste wisten we natuurlijk al, want eerdere rapporten waren ook snoeihard en met die oplopende personeelstekorten en stijgende werkdruk wordt het er allemaal niet beter op in de blauwe unit. Het laaghangende fruit is inmiddels verrot en kleine ingrepen gaan de organisatie niet langer redden, ziet ook commissie Schneiders. "De commissie is van mening dat de problematiek bij de LE niet is op te lossen met beperkte ingrepen in de (organisatie)structuur, de leiding en de cultuur, maar dat er een zogenoemde paradigm shift voor de LE nodig is." Grote woorden en dan moet het daadwerkelijke eindrapport nog volgen deze zomer. Yesilgöz heeft nog flink wat werk te doen en we hopen dat ze deze keer wel snapt waar ze mee bezig is. Ze zet voor nu de ideeënbus op het bureau van de korpschef en daarmee is die klus voorlopig weer van haar bordje. En zo wachten we rustig op het eindrapport van de commissie Schneiders dat over een paar maanden verschijnt, zodat we dan weer kunnen doen alsof we geschokt zijn en ondertussen verandert er nauwelijks iets.