Maatschappelijk fundamentele zaken als de politie, maar ook de zorg en het onderwijs zijn compleet uitgehold onder het Rutte Regime. Je zult veel over moeten hebben om in die sectoren te werken, want naast getuf in je gezicht door de overheid en burger, is de financiele beloning ook niets om over naar huis te schrijven.

Speelt bovendien corruptie in de kaart. Voor een paar meier wil je dan best even een oogje toeknijpen..