Overigens hebben we het dan alleen nog maar over de pakkans. Die ligt al extreem laag, maar minstens zo poblematisch is dat de enkeling die wel gepakt wordt een fopstraf krijgt. En dat is vaak een politieke keus; zowel rechters als OM zijn vaak van mening dat immigranten niet bestraft mogen worden. Denk aan die Afghaan die een gehandicapt meisje misbruikte, maar van de rechter een lage straf kreeg om uitzetting te voorkomen. Menig geweldsdelict inclusief groepsverkrachtingen werd om diezelfde reden afgedaan met een "foei-gesprek". Sylvia Veld moest zelf haar verkrachter die haar bijna had vermoord opsporen... En toen dat lukte weigerde de politie nog maandenlang om hem op te pakken. Pas toen hij een verblijfsstatus had werd er werk van gemaakt, en werd zware mishandeling + verkrachting + poging tot moord met een fopstraf afgedaan.

Dat is geen dom falen omdat de overheid te groot is en daardoor niks voor elkaar krijgt. Dat is kwaadaardig falen; falen omdat de deugbubbel dergelijk grof geweld niet wil afstraffen. En daarmee de boodschap uitdraagt dat geweld tegen autochtonen min of meer gedoogd wordt.