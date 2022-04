Ja voor huizen ...... die stikstof crisis is wel een heel mooi van God gegeven breekijzer om gronden te verwerven en die lekker te ontwikkelen, €€. We zouden juist heel zuinig moeten zijn op onze akkerbouw en veeteelt ivm botweg honger in de wereld. Als we toch willen bouwen bouw dan op onvruchtbare grond en niet op akkerland. Dam ook eens die markerwaard in we kunnen wel wat landbouwgrond extra gebruiken. Aan andere kant is het wel goed dat de schappen al leeg zijn voor wat betreft zonnebloemolie en fritessaus en straks nog veel meer en als we pech hebben volgend jaar ook. De les in nederigheid en wat de eerste levensbehoefte is, is begonnen. Mensen die maaltijden overslaan nu ook in Nederland, geweldig! We worden iets armer... ?!