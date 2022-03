Nou, ik lees in die uitspraak niet waarvoor meneer in voorlopige hechtenis zit, behalve dan: ''wanneer de voorlopige hechtenis is gestoeld op de twaalfjaarsgrond met ernstig geschokte rechtsorde, zoals hier het geval'', maar ik begrijp dat hij zelf graag terug wil naar Oekraïne om daar te gaan vechten en bij zijn familie te zijn.

Ik zou dan zeggen: laat hem maar gaan, good riddance and don't come back.

Meer in het algemeen maak ik me toch wel zorgen over die toestroom van Oekraïners. Ze zouden opgevangen moeten worden in de grenslanden, niet hier. En als ze toch hierheen komen, moet m.i. de 'tijdelijkheid' van hun verblijf veel meer benadrukt worden. Maar dat lees ik nergens. Ik lees alleen hoe we er 'gewoon' vanuit moeten gaan dat ze voor altijd hier zullen blijven (Kati Piri namens de PvdA in de Tweede Kamer), dat de land- en tuinbouw ''zit te springen'' om dit soort werknemers, dat de AOb ze al wil inzetten in het onderwijs (''De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt voor om Oekraïense vluchtelingen zelf te laten helpen voor de klas. Zo kunnen de Oekraïners die ervaring hebben in het onderwijs de kinderen bijstaan in de lessen.''), en dat zelfs Claudia de Breij Oekraïense vluchtelingen in huis heeft genomen, en op de Joop juicht de dementerende senior deuger/do-gooder Han vd Horst dat Nederland nog lang niet vol is:

"De Oekraïense vluchtelingen hebben het nu al bewezen: Nederland is nog lang niet vol.''

"Wij gaan bergen verzetten. Wir schaffen das. Wij zijn een bijzonder land. In de Gouden Eeuw dachten ze hier massaal dat God een bijzondere bedoeling had met Nederland en er zijn nog wel mensen die daarvan overtuigd zijn. We zijn het uitverkoren volk van het nieuwe Testament! Wie weet is dat wel zo: anders waren we dezer dagen niet zo hartverwarmend met zijn allen.''

En daar is dat 'signaalwoordje' weer: hartverwarmend. Overigens, Vd Horst heeft toch niet helemaal goed opgelet, want De Gouden Eeuw mag niet meer gebruikt worden; dat moet zijn: de zeventiende eeuw.

Nou ja, ik denk dat dit hele gedoe uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat we de 20 miljoen inwoners nog veel eerder gaan aantikken dan in de laatste CBS prognoses, en dat er een nog zwaarder beroep gedaan gaat worden op de toch al uit zijn voegen barstende verzorgingsstaat.