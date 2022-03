Trap dat rechterpedaal maar vol in, want het kan weer. De benzineprijzen dalen! Weliswaar een klein beetje, maar u kent ons: wij zijn rasoptimisten. Dus we gaan weer vol enthousiasme vloeibare dinosaurus verbranden. Snel een nieuwe asfaltgigant aanschaffen voordat de rest van Nederland ook ontdekt dat het de goede kant op gaat en dan natuurlijk niet die nieuwe batterij-Hummer voor mieten. Maar deze foute tank bijvoorbeeld voor als u geen smaak heeft of deze voor als u nog steeds denkt dat Poetin binnenkort voor de deur staat. En dan deze heerlijk onnodige gigant voor de vrouw om de kinderen mee naar school te brengen. En ja, die school ligt aan het einde van de straat, maar dat maakt dus niet uit. Pakken we ook nog deze snelheidsduivel voor het weekend, want we willen niet stilzitten. Goede timing ook, nu het Nürburgring-seizoen net is geopend. Per 1 april krijgen we ons Kok-kwartje ook nog terug, dus dan gaan we helemaal los. Nieuwe grasmaaier voor de voorjaarstuin, kettingzaagje erbij en allemaal vullen met dat vloeibare goud uit een jerrycan. Is er eigenlijk al een koffieapparaat op benzine? Wij zijn even een rondje rijden.