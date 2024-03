Kom op mannen (m/v/x/z/w/a), het leven is al duur genoeg en alle kleine beetjes helpen. Dus laten we allemaal een voorbeeld nemen aan de non-binaire saunafan die weigerde het duurdere mannentarief te dokken bij gaystoomhok SteamWorks en met de kwestie naar het College voor de Rechten van de Mens stapte. Suggesties voor de goedkopere mannen-only avond wees de zuinigerd van de hand, omdat hij geen man is, maar die geslachtsontkenning verdween als het ging om het goedkopere vrouwenkaartje: dat zou de Arnhemmer wel betalen. Briljant! Genderfluïde zodat er zoveel mogelijk geld uw portemonnee instroomt. Dat we daar niet eerder aan hebben gedacht! Bij de salarisonderhandelingen zijn we dan natuurlijk man, maar als we hier koffie halen zijn we plots weer vrouw. Als we naar de kapper gaan zijn we man, maar gaan we online kleding kopen eisen we vrouwenprijzen. Op 12 mei presenteren we ons als moeder en op 16 juni weer gewoon als vader. De volgende stap is dat we ons bij een tripje naar de Efteling identificeren als kind tot drie jaar en in de bus als 66-plusser met een krappe beurs. Genderverwarring: leuker kunnen we het niet maken, wel goedkoper.