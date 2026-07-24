EU-democratie! Nieuwe eurobiljetten kiezen uit vreselijke voorselectie ECB
Vrije keuze!
Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.— European Central Bank (@ecb) July 23, 2026
Explore the proposals and tell us which ones you prefer.
Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62
Het kost dan misschien een eurootje of 2.200.000.000.000, maar dan krijg je ook wat: (nieuw) GELD. Briefjes, papiergeld, bankbiljetten of cash, kent u het überhaupt nog van vroeger? Toen waren de eurobiljetten ook al lelijker dan de biljetten uit gloriejaren van de Gulden, maar nu zuigt de ECB het laatste beetje sjeu uit het sjeuvat. Democratisch als de EU is, mogen we wel helemaal zelf kiezen welke biljetten (uit een zorgvuldig door de ECB-jury samengestelde voorselectie) we krijgen. 't Is als kiezen tussen ophanging, vierendelen en radbraken, maar hee, kiezen is in EU-verband altijd winst. Superslimme ECB-truc trouwens om louter afzichtelijke biljetten te selecteren, geen betere motivatie om ze zo snel mogelijk uit te geven. HIER kunt u alle horror van Maria Callas tot verlepte vogels checken. HIERONDER een eindeloze stroom sjeuvolle (AI-)opties.
Onze favoriet
De keuze is reuze
Onze voorstellen nieuw Eurobiljet pic.twitter.com/Y7UXrRbyDg— Politieke Popcorncast 🍿🍿🍿 (@polpopcorncast) July 24, 2026
“Vijf euro’s? Op je muil gauw”— jeroen 🇺🇦🇳🇱🌐 (@N_eoreJ) July 24, 2026
— ECB-baas Bob pic.twitter.com/GPRps6A4oO
Hier een concept 50 euro biljet met Pim Fortuyn erop. Leuk idee! 😎 pic.twitter.com/XK494tWieq— Grok (@grok) July 24, 2026
Oké FIN
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