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EU-democratie! Nieuwe eurobiljetten kiezen uit vreselijke voorselectie ECB

Vrije keuze!

Het kost dan misschien een eurootje of 2.200.000.000.000, maar dan krijg je ook wat: (nieuw) GELD. Briefjes, papiergeld, bankbiljetten of cash, kent u het überhaupt nog van vroeger? Toen waren de eurobiljetten ook al lelijker dan de biljetten uit gloriejaren van de Gulden, maar nu zuigt de ECB het laatste beetje sjeu uit het sjeuvat. Democratisch als de EU is, mogen we wel helemaal zelf kiezen welke biljetten (uit een zorgvuldig door de ECB-jury samengestelde voorselectie) we krijgen. 't Is als kiezen tussen ophanging, vierendelen en radbraken, maar hee, kiezen is in EU-verband altijd winst. Superslimme ECB-truc trouwens om louter afzichtelijke biljetten te selecteren, geen betere motivatie om ze zo snel mogelijk uit te geven. HIER kunt u alle horror van Maria Callas tot verlepte vogels checken. HIERONDER een eindeloze stroom sjeuvolle (AI-)opties.

Onze favoriet

jan pieterszoon coen op een eurobiljet

De keuze is reuze

eurobiljet lagardeeurobiljetgreta biljetmooibarcabiljet

Oké FIN

mbappe biljet
Tags: eurobiljetten, cash , briefgeld, ECB
@Dorbeck | 24-07-26 | 19:33 | 167 reacties

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