Want als een oud-VVD-minister tijdens haar werkweek van 2,5 dag per week voor 2,5 TON per jaar als voorzitter van Energie Nederland tijd weet te maken voor een interview, dan zullen er wel heel belangrijke dingen gezegd worden. Ze weet immers waar ze het over heeft met haar *checks notes* niet-bestaande expertise in de energiesector, waardoor ze net als het hele halve kabinet werd benaderd voor dit baantje door een sector die gewoon lobbytoegang tot Den Haag wilde.

Maar wat zegt ze allemaal? Nou, de situatie in Oekraïne is "afschuwelijk", er is een gevoel van "urgentie" rondom energieonafhankelijkheid, we zijn een "land van ingenieurs" en verder wordt er zonder het te zeggen gezegd dat het gewoon tijd is voor kernreactoren. Maar dat zegt ze natuurlijk niet want "dat is aan de politiek". Weet je wat niet aan de politiek was? Het voorzitterschap van Energie Nederland. Ben Woldring minister van Klimaat en Energie wanneer!