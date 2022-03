Nederland zwaar emotioneel. S10eke (of hoe heet ze) en Kontrot Aars zitten vanavond aan tafel bij OP1 iedereen zoete honing in de bek te gieten over hoe geweldig het nummer dit keer weer is. Vorig jaar deed Kontrot dat ook, bij het waardeloze broccolilied van Jan Makreel, met gelul over 'mensen die een eigen verhaal vertellen, die authentiek zijn, die oorspronkelijk zijn'. "Het is een prachtig nummer", zei Paul de Leeuw toen. "De taalgrapjes over broccoli zijn volgende week weer verdwenen", zei Astrid Joosten toen (haha nee, red.). Ab Osterhaus mocht ook nog iets vertellen over zijn favoriete Songfestival-lied (leeft Ab Osterhaus nog? Wat deed hij ook alweer?). Wendy van Dijk, die toen nog geen idee had dat ze een jaar later te LAF zou zijn om oorlogscorrespondent zou worden, mocht destijds ook aanschuiven van haar man Geilbek Geilbeer. We namen onszelf weer eens veel te serieus, maar werden op drie fantasie-inzendingen na allerlaatste en niemand kent nog de werkelijke titel van het broccolilied. Enfin, diezelfde Jan Makreel vindt onze nieuwe inzending, het lied van Stieneke (hij mocht al luisteren), helemaal geil. De directeur van de AVROTROS ook, hij roept allemaal dingen over 'lef' en 'authenticiteit'. Maar die directeur zit, samen met Dinges & Sander van 538 en nog wat weggooiers, dan ook in de selectiecommissie. Mooie vent als hij het lied gaat affakkelen. Oud-winnaar Duncan is er plotseling helemaal homosensueel van. Stefania moet van haar sokkeltje worden gebeiteld. En straks mietert iedereen over elkaar heen om te vertellen hoe geweeeeeeeeldig het lied is. Maar het oordeel laten we wel aan het gezelligste panel van Nederland: JULLIE. Live onthulling, 11.14 uur.

UPDATE: S10 punten voor Jinek